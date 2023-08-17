申訴署揭社區照顧券6區名額不足　社署長者資訊長達2年無更新

政府自2013年起推出社區照顧券試驗計劃，以「錢跟人走」的模式支援體弱長者居家安老。計劃其後於2016年10月及2020年10月進入第2、3階段，當局擬於今年第三季恒常化。申訴專員公署今日(17日)公布調查結果發現，若按1個名額可服務1.5位長者計算，全港18區中，有6區出現社區照顧券名額不足。

調查報告指出，若按地區服務供求劃分，現時各區的「家居為本」服務供求情況應屬平衡；但日間護理中心服務，即以「中心為本」服務，有6個地區，包括東區、南區、黃大仙區、沙田區，離島區，以及元朗區的名額，根本不足以應付需求，認為社會福利署有需要邀請更多機構於供應較緊張的地區開展或擴展服務，並將居於當區並正使用社區券的長者數目，納入作分析地區服務供求情況之用，令分析結果更為完整。

此外，社署每年會突擊到各服務單位下的日間護理中心，以及家居照顧服務使用者家中進行覆核探訪，以確定服務單位是否符合該署所訂的各項要求，惟公署調查發現，在2021年4月至2022年12月期間所進行的覆核探訪中，社署幾乎每次只抽樣訪問一位中心為本服務持券人，而家居為本服務亦只有20至30%覆核探訪會抽樣訪問2位持券人。

在進行主動調查期間，公署更曾透過社署長者資訊網站的「服務搜尋」功能，隨機搜尋認可服務單位，惟發現部分單位的名額及空缺資料，其最後更新日期為3個月前至2年多前不等。公署認為，即使服務空缺可能因受新冠疫情影響，以致較長時間沒有變更，但上述情況難免令人誤會有關空缺資訊早已過期。公署建議，社署應繼續積極邀請新加入《中央輪候冊》上的合資格長者申請社區券，並定期向持有但未有使用社區券的長者了解情況；就容許持券人同時在多於一間認可服務單位中使用社區券的措施，社署亦應加緊進行研究及測試，並早日落實有關措施，使長者能更靈活地使用社區券的服務。