美食博覽今灣仔會展開幕　市民擺脫防疫枷鎖開心試食

一年一度的美食博覽今日(17日)正式在灣仔會展舉行，今年政府解除包括口罩令等防疫措施後，市民終可擺脫防疫枷鎖，展開笑容，放心在場內盡情試食。早上現場所見，未開幕前已有大批市民排隊進場，當中排頭位的李先生，稱昨晚(16日)通宵排隊輪候，預算花逾千港元買鮑魚及月餅等。有入場市民坦言過去數年政府以防疫為由禁止試食，令人失望，今年恢復試食倍感興奮，現場也有不少市民即場品嘗美食，與過往數年「只可聞不可吃」的趣怪場面大相逕庭。

每年美食博覽都吸引大批市民進場，今年最受注目的環節，仍然為1港元搶500罐鮑魚，只限首日頭9名在場外排隊的市民參加，參加者須在波波池內找出鮑魚吉罐，並在壁報板上推出相應字樣，活動僅限首日頭9位在場外排隊的進場人士參與，他們須分成3隊，每隊3人，勝出組別可獲500罐鮑魚，其他組別則獲150罐。

嬴家俞小姐指自己由本周二(15日)已經開始排隊，排了接近3天，稱會贏來的鮑魚分給親朋好友，預計花逾千港元在場購物。東網記者在現場視察，發覺場內人頭湧湧，熱鬧情況遠勝過去防疫下的博覽。今年也是首度回復試食安排，不少進場市民都拿着食品，即場大快朵頤。