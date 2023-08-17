稱屬文化遺產且有眾多古樹　高球會指如收回建屋違保育政策

香港哥爾夫球會於上月入稟高院申請司法覆核，指環保署於5月有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告屬越權，要求推翻該決定。高院法官高浩文經考慮後，於上月底頒下判詞，受理其司法覆核申請，並頒下臨時暫緩令，暫時擱置環保署的決定，並於今天（17日）開庭處理是否繼續暫緩執行環評程序的申請。球會一方指高球場屬於文化遺產，具歷史價值且有眾多過百年古樹，如收回建屋，是違反政府保育政策。法庭已定於明年5月9日處理本宗司法覆核案，球會方認為如不頒發臨時暫緩令，有機會會令古樹等被破壞。雙方陳詞後，法官決定就是否繼續頒發暫緩執行令押後裁決，並將於下周五他休假前頒發，期間該臨時暫緩令則繼續。

申請方是香港哥爾夫球會，答辯方是環保署署長，土木拓展工程署則被列為相關利益人士。球會的代表律師陳詞指涉案球場有過百年歷史，是本港最古老的高球場，具有文化遺產價值，亦獲環保署認同，其歷史價值不小於皇后碼頭，有市民的集體回憶。而且高球場有約80棵古樹，大多數更已屹立百年。雖然該些樹現時仍未列入古樹名木冊，但政府在收回高球場土地後，內裡古樹仍有機會被納入名冊。而部分建屋的地點會與古樹位置重疊，故如展開工程，古樹只能被移除，並違反政府保育文化遺產及古樹的政策。申請方認為現時應先頒發臨時暫緩令，以免古樹等先被破壞而無法挽回。

申請方指明白其租約即將完結並會交由康文署管理，其強調是次司法覆核並非要令球會可續約，而是要挑戰有關的環評報告的不足及所用基準不合適，並希望可保育該些土地；答辯方則指，會承諾在24個月內在涉案地段不展開相關工程及前期工作等，認為現時並無需要頒發執緩執行令。

案件編號：HCAL 1258/2023