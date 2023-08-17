尖沙咀海鮮居酒屋疑「劏客」　事主：一隻毛蟹$2100等於日本機票

西貢、流浮山一帶主打海鮮的餐廳，不時被踢爆「劏客」。近日有疑被「劏」的「水魚」在社交平台發文，斥食海鮮大餐時餐廳沒有標明價格，該店老闆亦主動落單兼搭話，令其沒有為意海鮮價，最終埋單時盛惠4,145港元，惟他只收到用信用卡付款的收據，沒有收費明細。不過，事主進餐的餐廳並非位於上述食海鮮勝地，而是在鬧市尖沙咀。從網民的留言可見，大部分人認為事主有責任，應在下單前詢問價格，保障自己。

該名事主在Facebook的「飲食黑店大全(全港食店質素關注組)」發文，力數某日本菜海鮮居酒屋3宗罪，包括食物海鮮價、分量少，且老闆似乎有意不停搭訕，讓食客點菜時不預算金額。他表示，店內多項食物沒有標明價格，「叫毛蟹時諗住$1,000幾一隻試試，佢(老闆)立刻推介多個食物，未有表明價格」，而最終一隻要開價$2,100，足足相等於一程去日本的機票。

事主續指，對方「中途食食吓又問你係咪點咗乜乜乜」，令其繼續食海鮮價。最終點了壽司拼盤、天婦羅蝦、活赤貝、甲羅燒及以上毛蟹，埋單足足要付4,000多元，更沒有列明點菜項目的收費明細，僅有信用卡付款收據。

有網民指事主今次「赤赤痛」、當作「買個教訓」，更諷刺事主「看來你最新鮮」、稱他為「大豪客」，認為食海鮮必定要問清楚價錢，以免「龍門任佢搬」，同時保障自己；又笑指四千蚊屬老闆的「噓寒問暖」費用，有人謂食自助餐只是數百元，明碼實價之餘更可「飽到嘔」，不解為何事主做「水魚」。另外，網民質疑事主在未有收費明細的情況下，仍選擇以信用卡付款。不過，也有網民稱是店家的生意手法有問題，但大部分留言反而怪責受害者。