本港最新失業率錄2.8%　仍有逾11.1萬人無工開

政府統計處今日(17日)公布最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由今年4月至6月的2.9%，下跌至5月至7月的2.8%；就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平。至於最新失業人數則減少1,900人至111,700人。政府表示，隨着經濟復甦，勞工市場在未來數月應會進一步改善。

與4月至6月比較，在5月至7月期間，大多數主要經濟行業不經季節性調整的失業率均見下跌，其中餐飲服務活動業、運輸業、資訊及通訊業，以及地產業有相對明顯的跌幅。

按行業分析，5月至7月與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率較4月至6月下跌0.3個百分點至3.7%。其中，零售業及住宿服務業的失業率均下跌0.2個百分點，分別至3.3%及2.8%；餐飲服務活動業的失業率，則下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業的失業率亦下跌，尤其是運輸業、資訊及通訊業，以及地產業。

總就業人數由上期的3,688,800人，上升至3,708,000人，增加約19,200人；同期的總勞動人口亦由3,802,400人，上升至新一期的3,819,700人，增加約17,300人。不經季節性調整的失業人數方面，則由4月至6月的113,600人，下跌至5月至7月的111,700人，減少約1,900人；同期的就業不足人數亦由41,500人，下跌至40,500人，減少約1,000人。