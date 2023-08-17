商場作抵押未能償還全部款項　鄧成波兒子被財務公司入稟追討

已故「舖王」鄧成波任股東的財務公司及其兒子鄧耀昇，於昨日（16日）被另一間財務公司入稟高院追款近6,900萬港元。入稟狀指指鄧的財務公司以其承按的西貢翠塘路商場作抵押，令原告公司共借款7,000萬港元，對方最終只償還部份款項，該商場亦成為銀主盤被售出，原告公司卻未能分得任何款項，故要求法庭頒令版告方還款。

原告是寳元財務有限公司，被告分別是港銀財務有限公司、鄧耀昇及已故的鄧成波之代表。據入稟狀指，港銀的主要股東為鄧成波。涉案的西貢翠塘路1A物業的業主自2015年起不斷作按揭貸款，直至2017年5月，該物業已作第4按，並由港銀作第4按的承按人。港銀於2020年4月以該次承按與原告達成貸款協議，原告向港銀借出6,000萬港元，並分12個月還清，鄧耀昇及鄧成波則作為擔保人。

入稟狀續指，與訟雙方於同年5月達成第2次貸款協議，原告再向港銀借出1,000萬港元，並須於12個月內還清，鄧成波父子同樣為擔保人。不過至今被告仍就兩次協議共欠款6,899萬港元。而涉案的物業於早前成為銀主盤並以4.22億港元售出，但原告卻未能分得任何款項，因此原告要求法庭頒令被告方還款。

案件編號：HCA 1293/2023