政Whats噏： 設施有限　道路不足　胡綽謙憂富蝶邨二期成「孤島」

作為安樂窩嘅條件，並非四面牆咁簡單。公屋聯會常務委員胡綽謙、同副主席藍偉良日前拍片，介紹快將落成嘅大埔富蝶邨第二期。雖然大家都非常關注，呢個新屋邨幾時會分配畀公屋輪候冊上嘅「無殼蝸牛」，但佢哋就指出相關設施不足，道路交通有待改善，仲話擔心富蝶邨二期會變成一座「孤島」添！點解咁講呢？

胡綽謙話因應將有居民遷入，運輸署方面話將有一條新嘅巴士線，由富蝶邨一期嘅斑蝶樓開往尖沙咀麼地道，而按原先嘅規劃，富蝶邨二期係有巴士站，提拱往返太和港鐵站嘅服務，另外亦有一條巴士線開往油塘，觀塘同東九龍一帶。之但係富蝶邨嘅最大問題，係只得一條彩蝶街通往外界，一旦發生交通意外或其他突發情況，位於山上嘅富蝶邨第二期就變咗孤島，居民難以出入，所以一直都有向政府建議，可否喺合適嘅位置開闢一條新路通往汀角路。佢話多一條路既可以分流，遇上緊急狀況都仲有另一條通道可以行。

撇開道路同交通，胡綽謙指有關生活起居嘅設施，其實都唔係咁足夠。佢話富蝶邨二期有8幢樓逾6千多個單位，但就只得31個售賣生活百貨嘅商舖，仲唔包括濕貨添。如果要買條新鮮活魚，最就近應該係幫襯富亨邨商場嘅街市，需步行約10至15分鐘，雖然富蝶邨二期有行人通道通往一期，但胡綽謙冀當局未來視乎人流情況，增設無障礙通道，如有機會加裝冷氣咁就更好。

至於文康設施或社區會堂，胡綽謙話可能要移步往富亨邨或周邊屋苑，畢竟富蝶邨二期空間較為有限，希望政府落實規劃富蝶邨第三期嘅時候能考慮一地多用，設置社區會堂或加多個圖書館。佢強調大埔長期得一個分區圖書館，而區內人口接近35萬，加多一個分區圖書館都好合理吖。

藍偉良就話富蝶邨二期將來全數入伙，係一個二萬人嘅新社區，務必做好道路交通以應付返工返學嘅需求。佢話富亨邨雖設有社區會堂，然而規模有限，若果富蝶邨二期嘅居民都要用周邊屋邨嘅設施，變相攤薄人家嘅資源，似乎唔係咁好囉。