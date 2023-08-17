打擊騙案及洗黑錢　105人被捕涉款逾1億

新界南總區執法人員於8月7日至16日展開新一輪行動代號「淺岸」的執法行動，以打擊科技罪案。行動中，人員共拘捕74名本地男子及31名本地女子，年齡介乎16至76歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。他們共涉及77宗案件，包括「釣魚短訊騙案」、「求職騙案」、「借貸騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」及「網上購物騙案」等，總損失金額約1億25萬港元。

調查顯示，大部分被捕人為傀儡戶口持有人。他們被不法分子誘騙開立銀行戶口或將自己的個人戶口提供給犯罪分子，用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。

除了拘捕傀儡戶口持有人外，人員亦進行情報主導行動並鎖定一個詐騙團伙。騙徒向受害人發出手機短訊，訛稱受害人的帳戶積分即將到期或以換領禮品為名，誘騙受害人在短訊附上的網站連結內輸入個人資料及信用卡資料，其後利用受害人的信用卡資料購物。人員於今年8月15日至16日展開拘捕行動，拘捕2名本地男子及3名本地女子，年齡介乎16至75歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該5名被補人涉嫌與今年5至7月全港多區發生的12宗同類型騙案有關，共涉及約30萬港元。