過渡屋有興建時限等痛點　學者倡及早籌劃組裝合成

上屆政府積極推動過渡性房屋項目，今屆政府則轉營為簡約公屋。香港理工大學賽馬會社會創新設計院今日(17日)發表有關過渡屋研究報告，認為本港過渡屋有多項問題，包括有時限與地盤條件限制、資助金額範疇有限及低度跨項目標準化設計等。有理大學者認為，過渡屋發展過程各階段有不同痛點，需要逐步克服，建議政府未來確認過渡屋和簡約公屋的功能及定位，並及早籌劃「組裝合成」組件的重用方案。

政府目標於2024/25年度前完成84個過渡性房屋項目，提供逾2.1萬個單位，當中逾半位於新界。至於是次《有效推進香港過渡性房屋供應研究》調查了其中35個項目，全部均為在空置地盤、以「組裝合成」建築法建成，佔整個計劃供應單位數目約86%。理大賽馬會社會創新設計院總監、研究項目首席研究員兼規劃署前署長凌嘉勤表示，以「組裝合成」建成的項目建築過程較複雜，故有需要進行詳細研究，而本港過渡屋項目之多屬全球規模最大、發展速度最快，由2017年至2022年已惠及超過6,000人。

研究中提出過渡屋不同痛點，例如用來興建過渡屋的土地有其時限性，營運機構需盡量縮短發展時間，以延長營運期；地盤或需事先進行平整及加設基建設施；非政府機構缺乏建築經驗，又需要在短期內招租。研究又指出，本港過渡屋的「組裝合成」組件多由不同機構建成，各項目有個別和特別定制的間隔設計，降低跨項目的組件重複使用率，令跨項目標準化設計極度不理想，擔心會妨礙大規模「組裝合成」單位製作規模的經濟效益。

凌嘉勤續稱，現時港府開始推展簡約公屋，建議將過渡屋確立為房屋政策中傳統公屋和私樓以外的房屋階梯，因過渡屋屬社會創新、公私營合作的力量，過渡屋供應機制亦應繼續運作；而過渡屋項目完結後，料將有逾1.8萬個以「組裝合成」製成的單位需要重置和重用，可能涉及逾2萬件組件，建議及早籌劃有關安排和方案，否則到2027/28年度將愈來愈多要處理的組件，營運機構自行處理組件是巨大挑戰。