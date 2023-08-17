遮打集會有執法人員遇襲　1人罪脫2男暴動罪成

2020年1月19日有人在中環遮打花園舉行集會，期間執法人員與示威者發生衝突，有人包圍及用武器襲擊執法人員，多人被捕。當中3名男子分別被控暴動、串謀傷人等罪。3人不認罪受審，案件今（17日）在區院裁決。當中1人全部罪脫，原因是控方無法證明他出現在現場；其餘兩人則暴動罪成。罪成兩被告須還押至9月1日，屆時會聽取進一步求情陳詞及判刑。

3名被告分別是李旭熙（20歲，學生）、陳國榮（34歲，運輸工人）及楊晧泓（20歲，無業）。陳及楊共同被控一項暴動罪及一項有意圖而傷人罪。李及陳共同被控一項暴動罪，及一項串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。陳國榮承認其中一項暴動罪及有意圖而傷人罪，但否認其他控罪。餘下兩人否認全部控罪。

就着被告李旭熙及陳國榮，法庭裁定李是長江中心外包圍警員的一群黑衣人當中的一人，並用磚頭襲擊警員；陳亦有意圖參與暴動，故兩人參與暴動罪成。至於有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，因沒證據證明他們在何時與何人達成協議，裁定兩人就此罪罪名不成立。就着楊晧泓，因沒有證據顯示他曾在案發現場出現，故兩罪俱不成立。

案件編號：DCCC 946-948/2020