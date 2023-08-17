村屋排污投訴拖逾年處理　申訴署促訂立指引理順流程

現時興建新界村屋由地政總署審批，並發出排水工程豁免證明書，列明村屋排污設施的衞生標準條件，如因設施欠妥致環境污染或衞生滋擾，則由環境保護署和食物環境衞生署主力負責執法。申訴專員公署審視有關持責部門工作後於今日(17日)指出，過往有涉及不當接駁或設計排污設施個案，從投訴到問題解決，足足被拖16個月。公署建議，當局應為訂立行動指引，以理順跨部門個案權責和流程。

公署舉例，2016年1月曾有市民向環保署投訴，指某村屋化糞池出現污水滲漏，該署進行色水測試後，證實化糞池的確有不正常滲漏情況出現，並於早一年曾就有關改動渠道問題轉介至地政總署跟進，但問題仍未改善。其後地政總署則稱，經徵詢渠務署意見後，未有證據顯示改動渠管違反地契，並將有關個案轉交至食環署跟進，直至同年5月才向涉業權人發出勸喻信。不過，投訴人其後指出環境衞生問題持續存在，要求各部門跟進，地政處直至2017年3月才發出警告信，前後耗時約1年4個月。

另一個案則發生於2018年，某村屋後巷沙井淤塞，致污水滲出問題反覆出現，個案其後被轉介至食環署、分區地政處、環保署及建築署等跟進，跨部門於翌年4月進行視察，並要求業主改善沙井設計。隨後投訴人再作兩次投訴，對此食環署則稱，於大部分視察後均未再發現沙井溢出污水，環保署則認為問題核心在於業主未能妥善維修和保養沙井，故要求地政處按地契條款要求業主糾正，但地政處指個案涉及水污染規管，應由食環署和環保署執法，最終未有採取執法行動。