街頭交托電子零件誘投資行騙　4內地漢落網　3案涉款23萬元

執法部門近月接報多宗「電子零件街頭騙案」，騙徒一般由2至4人組成，他們在平日早上時分、挑選人流眾多的屋邨或商場一帶犯案，當中以50歲以上的女性為目標。第一名騙徒會接觸受害人，要求對方幫忙看管電子零件，並支付數百港元報酬；期間，第二名騙徒走近受害人，聲稱該些電子零件價值不菲，若然轉售可以獲取高回報；其他騙徒緊接而來，表示有興趣購買零件，游說受害人「夾份」投資。受害人將金錢及財物交予騙徒後，騙徒便會藉詞前往取貨，要求事主在原地等候，乘機逃之夭夭。

執法部門經深入調查後，包括翻查大量閉路電視影片後，鎖定4名疑人身份，相信他們屬於同一街頭騙案集團成員，懷疑與7月17日至8月15日的3宗同類案件有關，透過上述手法騙走3名受害人共約14萬元現金，以及約值9萬元的首飾。在8月15日發生的案件當中，女事主付款予騙徒時，更被搶走價值約5,000港元的頸鏈。

執法人員昨日(16日)在香港仔採取行動，趁4名疑人故技重施欺騙一名64歲女子之際，隨即上前將他們一網打盡。被捕人士年齡介乎54至61歲，俱為持雙程證的內地人士，分別報稱售貨員或無業。人員在他們身上搜出受害人被搶走的頸鏈，3萬港元現金及4千元人民幣，相信與案有關。他們將被落案起訴「以欺騙手段取得財產」及「盜竊」罪，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。