女經理懷孕後不獲續約　興訟告公司勝訴獲賠93萬元

曾在香港中旅（集團）旗下一間公司任職約10年的前女高級經理，於2019年入稟區院指稱，在通知公司她懷孕後不久，不但未獲發當年的花紅，更遭公司以重整架構等為理由而不予續約。她質疑公司做法違反了《性別歧視條例》，要求賠償近100萬港元，以及向她書面道歉。區院法官陳錦泉經早前開庭審理後，今（17日）頒下判詞，裁定原告勝訴，並她獲賠償約93萬港元，公司一方亦須作出書面道歉。平機會對法庭裁決表示歡迎。

原告周露娜，被告中旅貨運物流中心有限公司（下稱中旅貨運）。據申索書指，中旅貨運為香港中旅（集團）有限公司的附屬公司，周自2011年開始在中旅貨運任職，並以每年續約形式受僱，在2017年3月她更被升為中旅貨運的物流業務負責人。但在同月她得悉懷孕後知會總經理，其後她發現僅她1人沒有收到2017年度的花紅，並於同年11月收到人事部負責人的微信，指她在下一年不獲續約。她質疑若非因她懷孕及需要放產假，被告不會在毫無預警下不與她續約及不向她發放花紅。她指被告的作為違反《性別歧視條例》，要求對方賠償以及發道歉信和推薦信給她。

被告一方則反駁，原告不獲續約及不獲發花紅是因公司須架構重組及縮減業務，而原告的工作表現亦欠佳，沒有做好公司對她的要求，當中包括優化及吸引新客戶及組建銷售團隊。而她任主管期間，公司業績亦有下降。另外被告又指責原告經常請病假及用公司電話打長途電話等。

不過法官認為所謂優化新客戶等要求相當空泛，而且並非由原告招聘員工，被告亦未能證明其業績下滑與原告有直接關係。法官經考慮後，認為原告不獲續約及不獲發花紅是與其懷孕有關，因此最終裁定原告勝訴。賠償額方面，在收入損失及花紅損失方面，被告須賠償她80.5萬港元，另外就情感傷害方面須賠償13萬港元。法官亦下令被告須作書面道歉，如不符合要求，情感傷害賠償金額便需再調整。

案件編號：DCEO 16/2019