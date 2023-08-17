兩木香樣本含茄科生物鹼正回收　曾供應醫管局及東華三院

衞生署本周二(15日)公布兩宗茄科生物鹼中毒個案，至今日(17日)接獲政府化驗所的化驗結果，顯示兩個分別從兩間中醫診所暨教研中心檢取的「木香」樣本，均證實帶有茄科生物鹼。署方追查源頭後發現，涉事兩個樣本均來自同一批次的中藥材，並曾供應醫管局及東華三院，目前已停止配發涉事中藥材，而涉事持牌中藥材批發商「國盛行有限公司」亦正自願從市面收回有關產品。待調查工作完成後，署方會就檢控事宜徵詢政府意見，亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會以考慮採取紀律行動。

根據中藥文獻，有關中藥材不應包含被驗出的茄科生物鹼。而上述發現茄科生物鹼的「木香」樣本，分別從「香港防癆會——香港大學中醫診所暨教研中心(灣仔區)」及「靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心(西貢區)」檢取。衞生署至今的源頭追查發現，從上述兩個「木香」樣本來自同一批次的中藥材，批號為60532110-1，生產日期為2022年6月25日。

根據供應該批次「木香」的國盛行提供的資料，該批次的中藥材從內地進口後，在本地曾供應醫院管理局中醫診所暨教研中心及東華三院的中醫診所。為謹慎起見，衞生署已聯絡醫管局及東華三院，並得悉其下中醫診所已停止配發上述批次「木香」。而國盛行亦會從市面收回該批次「木香」，並已設立熱線解答有關查詢。

署方正密切監察收回行動，中醫師或中藥從業員如持有受影響中藥材，應於辦公時間內送交觀塘衞生署中醫藥規管辦公室銷毀，或退回供應商。此外，曾於上述診所獲處方「木香」的市民應立刻停止服用，如有不適，應徵詢醫護人員意見。

茄科生物鹼能引致抗膽鹼能病徵，包括視力模糊、口乾、頭暈，以及神志不清，嚴重可導致死亡。而根據《中醫藥條例》，「木香」為附表2中藥材。「木香」屬菊科植物木香的根，其功能為行氣止痛及健脾消食。根據《公眾衞生及市政條例》第52條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高罰則為罰款1萬港元及監禁3個月。