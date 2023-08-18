港大邀18外國傑出學人訪港　修讀3個月密集研究課程

香港大學亞洲環球研究所舉辦第6屆「亞洲環球學人」計劃，入選的18位傑出學人來自17個國家，涵蓋天然資源、金融科技、多邊組織、管理、法律等不同專業領域。他們將於本月至今年11月在港大校園修讀3個月密集研究課程，針對世界及亞洲相關政策議題，並參與研討會、工作坊，以及與不同領域内的頂尖學者深入探討交流。

上述學人有13名來自阿富汗、阿爾及利亞、埃及、斐濟、格魯吉亞、加納、尼日利亞、巴基斯坦、烏拉圭、烏茲別克斯坦、新加坡和津巴布韋。例如格魯吉亞高加索經濟政策研究所主席Nona Mamulashvili，她曾擔任當地議會議員；又例如巴基斯坦政府拉合爾聯邦調查局局長Sarfraz Khan Virk，以及前阿富汗洛杉磯總領事館副總領事Sayed Dawod Amin等人。其他學人則來自澳洲、印度、荷蘭和菲律賓等地。

港大亞洲環球研究所是一所獨立智庫，其「亞洲環球學人」計劃旨在培育具國際影響力的環球領袖，致力於幫助未來領袖和決策者，以亞洲視野深入了解全球政策議題的獨特平台，促進學人建立和發展與亞洲各地的長期聯繫。該計劃自2017年成立以來，已有來自全球43個國家，覆蓋亞洲、歐洲、非洲、中東、拉丁美洲和北美洲的74位學人完成課程，當中70%的學人來自「一帶一路」倡議的沿線國家。