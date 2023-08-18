IVE畢業生創業3年營業額近百萬　客戶大讚網頁設計助生意額升

初生之犢不畏虎，5名IVE畢業生在疫情期間，膽粗粗每人夾5,000元創業，3年間公司營業額已近百萬元。5名香港專業教育學院（IVE）遊戲及動畫高級文憑畢業生疫情期間成立資訊科技方案初創公司，協助商業客戶數碼化，提升運作效率，公司在疫情期間亦曾遇過困難，客戶遍布各行各業，包括社企、服裝零售及社區活動網站等，有客戶大讚他們設計的平台令生意額上升外，同時獲客人讚服務貼心。

阮文傑、江昀達、陳頌義、楊港希及林振方於2019年從IVE畢業，一年後夥拍創立IT公司，專為客戶提供網站設計、遊戲設計及開發、網上商店、人工智能、手機應用程式開發，以及擴增實境和虛擬實境系統開發的業務。他們5人的創業契機，是源於一個遊戲比賽，讀書時已合作開發結合VR及AR技術的親子遊戲，並在國際遊戲設計比賽中，入圍最後十強。為改善遊戲，亦在市集擺攤位供市民試玩，還賺得數百元收入的「第一桶金」。讀書時，掌握了圖像設計、互動遊戲開發及數碼視覺特效等技能，為日後創業打好基礎。

對於公司營運3年， 營業額接近百萬元，有此佳績，他們均感意料之外，各人在公司亦各司其職。但他們的公司發展亦非一帆風順，尤其是在疫情下創業，負責網頁設計的阮文傑指，初期最大挑戰是要掌握客戶的實際需求，不少客戶要求既多且廣，控制成本亦是他們最「頭痛」的一課，如試過在網上花幾千元落廣告提高公司知名度，差點令公司入不敷支；創業初期面對資金不足、缺少客源，再加上疫情，期間只好修讀各類短期IT課程，增進自己的新技術及知識；為了開拓客源，又試過向同學和好友推銷公司服務等。

他們曾為時裝店建立網店，結合數據庫管理及使用者介面設計，讓網店以圖文並茂方式展示商品。他們開發的網店平台設一站式界面管理顧客資料及購買紀錄，確保數據安全。另外，結合AI及雲端技術，新增AI 聊天機器人功能，解決客戶需要。客戶之一的時裝店負責人阿Bread大讚平台令生意額上升2成，她憶述，當初建立網店的原因僅希望減輕客戶服務工作，想不到他們提出以AI 聊天機器人的方案，讓機器人實時回答客人訂單詢問、換貨退貨安排等不同查詢，配合同事跟進，令不少客人讚揚服務變得貼心。