中國恒大在美國紐約申請破產保護　尋求免受債權人發起訴訟

該法可令非美國企業暫停美國境內針對公司的訴訟程序，令企業有更多時間完成重組計劃，並與債權人就賠償方案達成和解。

知情人士透露，此舉由恒大主動申請，是恒大進行美元債重組的正常程序，即美元債務重組需申請破產保護。對此，匯生國際融資總裁黃立衝表示，中國恒大之所以在紐約法庭申請破產保護，是因其發行美元債時，法律文件中選擇了紐約法律，而根據美國破產法第15章，允許美國破產法院承認涉及外國的破產或債務重組程序，同時非美國企業利用破產法第15章可阻止債權人在美國對申請人提起訴訟或凍結其資產，為其爭取更多債務重組的時間。

中國恒大在過去幾個月以來一直努力完成離岸債務重組計劃。集團4月時透露，尚未獲得實施該計劃所需的債權人支持。7月法院批准對該交易進行投票，會議定於本月稍後時間舉行。

中國恒大曾是內地銷售額第二大的房地產開發商，但該公司大量舉債並於2021年違約，引發持續性房地產危機。外媒指，由2021年中期內地地產業債務危機爆發以來，佔內地房屋銷售40%的企業出現違約，大部分是民營房地產開發商。

內媒引述一家律師事務所合夥人指，屬於英國海外領土的開曼群島是「避稅天堂」，遵從的是普通法系，與美國《破產法》互相兼容，因此香港和開曼群島當地的法律能夠允許其在美國申請破產保護。

恒大選擇在美國申請破產保護，可能有兩個原因。第一，如果恒大在美國有債權人，可能會在美國創建管轄點；第二，美國《破產法》對債權人的保護更充分。他解釋，恒大會有很多國際化投資，因此會由來自全球的破產管理人參與清算債權和債務，這些債權和債務在發行過程中適用的法律也往往是國際上的法律，這種情況更適用於美國《破產法》。

此外，有律師表示，《美國破產法》第15章是一個提供處理跨國破產案件的有效機制，目的是促進美國與外國法院的合作；為交易和投資提供更大的法律確定性；促進跨國破產案件公平而有效率的執行；保護並最大化破產財產；令營救陷入財困的公司更加便利。