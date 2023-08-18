明再有郵輪訪港　旅遊業倡長遠由旅遊巴提供接駁服務

郵輪海洋光譜號將於明日(19號)再訪港，當局為應付達4,500名旅客，已在啟德郵輪碼頭制定應對方案，包括加強巴士及的士等公共交通服務。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早(18日)表示，政府制定的配套措施可疏導旅客，又指長遠而言應由旅遊巴提供接駁服務。

崔定邦在電台節目表示，海洋光譜號訪港的配套安排有較大挑戰，因為以往郵輪載客量少，對交通的需求亦相應較少；而海洋光譜號較大型，故配套需要符合更多訪港旅客要求。對於明日當局已安排接駁巴士到不同地點，也有路線前往西九文化區等景點，他認為可方便旅客到故宮及尖沙咀一帶，相信措施有效。

另外，當局打算就安排接駁交通向碼頭營運商收費，他認為政府應暫時介入，由政府支付亦無可厚非，因為適當交通配套安排可維護香港旅遊城市的形象；長遠則建議交通費用者自付，得以善用公帑。至於放逍安排上，由於本港現時已有近有1,500輛旅遊巴，專門服務旅遊界及旅行團，相信有能力應付郵輪碼頭的旅客。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成則表示，政府發放資訊改善後，到啟德碼頭接客的的士明顯增加，惟選擇坐的士的旅客不太多，即使未能接客的的士獲石油氣券，吉車離開並不理想。他續指，待碼頭營運完全復常後，所有店舖重開，相信有助於的士生意。