上堂期間要求女學生露胸腹及下體　 以色列男英文老師認猥褻兒童

來自以色列的英文男老師，以教授反義詞「肥和瘦」為名，叫班上兩個年僅6至7歲的女童拉高上衣露胸腹，當著課室其餘3名男童面前，展示何謂「瘦」。兩女童拉高衣服後，被告變本加厲，要求女童展露下體，其中一童答應，被告更拍下裸照，事後讚她勇氣可嘉，又送她鎖匙扣作禮物。涉案教師今（18日）在區院承認2項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪及1項「管有兒童色情物品」罪，還押至9月20日判刑，期間為他索取心理報告。

34歲匿名被告以「T.E.」作代號。他被控於2021年5月15日，在大埔太和路太和中心一教育中心課室，分別與或向年齡6歲的女童X，及年齡7歲的女童Y作出嚴重猥褻作為。他另被控於2021年5月16日，在粉嶺和隆街寶昌樓一單位，管有兒童色情物品，即貯存於他的電腦內、載有兒童色情物品的211幅照片及6個影像片段。案情指，2019年1月開始，被告在涉案地點教英文。2021年5月15日下午，他在課室教反義詞的意思，有5個學生，包括X、Y及3個男生。

案情續指，課堂間談到「肥和瘦」，被告叫X拉高上衫，展示她是如何的「瘦」。X起初不願意，但被告堅持，又說會給她禮物，X遂拉高衫露出胸部。被告之後再叫X露下體，X同意並拉下褲及底褲至膝頭。被告拍X裸照，讚她有勇氣之餘，更送她鎖匙扣，又讓她在白板畫畫。接着，被告要求Y做同一行為，Y最終拉高裙子至遮蓋面部。她聽到「咔嚓」聲響，相信被告拍了照。Y向被告說，她也想在白板畫畫，但被告說，只有讓他望她下體，才會讓她畫。Y終拒絕。5月21日被告被捕。搜屋發現被告管有兒童色情物品。

案件編號：DCCC 134/2022