涉多次性侵繼孫女　裝修男工自辯稱事主無刻意避開他

年近7旬裝修男工被指自其繼孫女6歲起的4年間，多次性侵犯她，包括強姦她及以手指插她肛門等，案件今（18日）在高院續審，被告出庭自辯。被告否認曾強姦或非禮事主，且認為事主一直無刻意避開他。就事主指被告曾偷看事主母親裸睡一事，被告稱只是曾見過事主母親房門被吹開，但沒有印象見過她裸睡，且無見過事主張貼不要偷看她母親的告示。

現年69歲代號S.H.S.的被告分別被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指被告於2012年5月至2016年8月底在觀塘的家中兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女X。被告稱他住在觀塘時X有與她的妹妹進入他的房間玩耍，但X從沒有單獨進他房間，而他亦從沒有進入X 的房間。對於控罪所指的所有強姦及非禮指控，包括摸X下體及手指插X肛門等，被告稱均沒有發生過。

被告又稱，他在觀塘居住期間亦經常會回內地居住，直至2016年他因小事與兒子，即X的繼父有爭拗，且因發現X母親說他妻子壞話，遂與他們一家關係欠佳並搬離該單位。直至翌年，被告把觀塘單位業權轉與兒子後，與兒子一家的關係才好轉。

案件編號：HCCC 84/2023