考察大灣區新能源發展　葛珮帆：民居建垃圾焚燒發電廠非不可行

立法會環境事務委員會聯同環境及生態局於本月7日至9日期間，前往粵港澳大灣區內地城市，包括廣州、佛山和深圳，進行為期3天的職務訪問，了解內地新能源發展。訪問團成員包括議員葛珮帆、林筱魯、易志明、盧偉國、陳沛良，至今日(18日)召開記者會分享，認為香港應急起直追，參考內地在民居附近興建「垃圾焚燒發電廠」，並非不可行。

葛珮帆表示，兩地在能源方面應更多合作，港府亦應「急起直追」參考內地。她舉例，南山能源生態園垃圾焚燒發電廠已實現零廢堆填，每日可處理2300公噸生活垃圾，而該區除了是旅遊區，附近亦有住宅，但由於完全無污染及臭味，加上提供更多生活設施，例如暖水泳池，令居民由反對轉為支持，證明香港在民居發展「垃圾焚燒發電廠」並非不可行。葛珮帆認為政府有責任宣傳，令市民知道「焚化設施係可以靚到咁」，不會對生活構成影響之餘，甚至可以提高社區價值。

盧偉國亦表示，內地城市「敢於先行先試」，但香港就「一步都好艱難」，現時深圳已經無垃圾堆填，由垃圾焚燒發電廠取代，「當我哋仲係講下講下嘅時候」，內地已經做到。議員林筱魯則認為，政府在發展垃圾焚燒發電廠應推出更多教育，認為人對新事物總是有疑慮，教育則可突破市民「心理障礙」。