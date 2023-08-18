戰前長洲戲院完成變身　下周一試業傳承多元文化

建成於1931年的三級歷史建築長洲戲院，經歷66年變遷後在1997年宣布結業。時隔26年，經過勘探、復修及規劃等保育工序後，長洲文化館今日(18日)宣布，該戲院將在下周一(21日)以全新面貌正式試業。是次開幕主打傳承文化場地，並首次設立多元文化園區，結合教育、旅遊及藝術三大元素，劃出四大主題空間，讓市民一睹長洲戲院舊日風貌。

多元文化園區佔地超過3.8萬呎，包括長洲文化館、啞鈴資訊中心、1931影棚及銀幕大笪地。在長洲文化館中，大人細路可以參與模擬考古沙盤發掘活動，體驗發掘文物的樂趣。此外，平安包工作坊將讓公眾親身參與平安包的製作過程，包括搓麵團、包餡料和印上「平安」字樣等體驗，讓他們能感受到長洲居民保存至今的特色。

另外，1931影棚模擬了香港經典電影場景，如《唐伯虎與秋香》及《法律風雲》等，館方將提供戲服和化妝服務，讓公眾能在電影拍攝體驗館內成為活動的演員。在職員指導下，市民將參與分鏡的拍攝，並在後期剪接後得到成品，並能獲得導演拍版作為紀念品。

長洲文化有限公司執行董事、首席行政總監鄭俊威表示，該項目的困難之處在於文物的發掘工作耗時3年，總共發現了3,000件文物。此外，由於戲院長期失修，需要投入更多資源進行保育及定期維修。該公司未來計劃運用3D打印技術，將文物以更生動的方式展示給公眾，期望項目能推動長洲本土文化的發展。