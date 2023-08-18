鷹君更換受託人案法官判詞涉抄襲　上訴庭下令交另一法官重審

法官陳嘉信被指分別於兩宗案件的判詞涉「司法抄襲」勝訴方的陳詞，兩案的敗訴方分別提出上訴。上訴庭今（18日）就涉及鷹君集團羅氏家族信託基金更換受託人的上訴案頒判詞指，陳官的判詞確會令人產生他未有做到公正裁決的觀感，但考慮本上訴案時，上訴庭不會就陳官的判詞佔任何比重。上訴庭最終裁定原本敗訴的羅啟瑞大部份上訴得直，其案件將發還另一法官處理。

是次上訴案的上訴方為鷹君集團創辦人羅鷹石的孻子羅啟瑞，答辯方為羅氏家族信託基金受託人滙豐國際信託、羅鷹石三子羅嘉瑞、KSL Management Ltd.及HSBC Trustee(Hong Kong)Ltd.。該宗案件的原審法官為陳嘉信法官。羅啟瑞指控三哥羅嘉瑞違責，要求撤銷羅嘉瑞作為家族信託任命人及監護人資格；並要求撤換家族信託受託人滙豐國際信託及要求滙豐國際信託及羅嘉瑞向家族信託賠償損失，陳官最終頒下判詞裁定羅啟瑞敗訴，剔除羅啟瑞的大部份申索及拒絕讓他更改申索陳述書。

法官於判詞指，有關上訴方投訴陳官的判詞涉「司法抄襲」方面，據上訴方指整個判詞239段中有214段均是抄襲勝訴一方的陳詞，包括原文抄錄或只有少量改動，另有7段是抄自上訴方，故當中有92%是抄襲他人的陳詞。上訴方又指陳官的評論亦只表示同意勝訴方觀點。上訴庭指判詞是法官的核心工作範疇，而陳官的判詞涉及大量抄襲，確會令他人感到法官並沒有作出獨立思考，故會令他人覺得有不足之處。不過上訴庭指會重新就本案作考慮，陳官判詞並不佔任何比重。上訴庭最終裁定就剔除羅啟瑞大部份申索方面，羅啟瑞上訴得直毋須剔除，至於不批准他更改申索陳述書之裁定，上訴庭亦裁定上訴得直，並准許其修改，整宗案件將交予高院原訟庭另一名法官處理。

案件編號：CACV329/2021，CACV181/2022，CAMP137/2022