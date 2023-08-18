加國運港貨櫃鷹嘴豆作掩飾　 檢值2800萬大麻花拘2男

海關港口及海域科人員，早前透過風險評估及資料分析，鎖定一個由加拿大運抵香港的貨櫃，當中有11票不同種類的貨物，其中有一批為報稱鷹嘴豆的入口貨物。根據貨物資料顯示，寄貨人為加拿大一個住宅地址，而且入口貨物資料及單據不齊全，同時，因加拿大是其中一個大麻合法化的國家，基於上述原因，關員決定扣留該批貨物檢查。

至本周二(15日)，關員於葵涌海關大樓查驗該批貨櫃，並在貨櫃最深處，尋獲該批報稱鷹嘴豆的貨物，該批貨物共有10箱，人員利用X光檢查貨物時，發現箇中影像有異，與鷹嘴豆的影像不符，遂即時作進一步檢查，在打開其中一個紙箱後，發現10數包經多層透明膠袋真空包裝的可疑草本植物。經快速毒品測試後，結果證實檢獲共約重120公斤的大麻花，市值約2800萬港元，相信毒品主要供應本地市場。

由於毒品的來源地及收藏手法，均與早前海關偵破的一些毒品案類似，海關毒品調查科隨即接手跟進，並展開監控遞送行動，至昨日(17日)，一名本地男子前往物流公司付款及提貨，並前往該公司位於元朗的物流中心提取貨物。該男子提貨後，隨即指示司機把貨物送往流浮山一偏僻路邊卸貨，他則登乘由另一名男子駕駛的私家車，緊隨該輛貨車前往上述的卸貨地點。當貨物卸下後，該兩名男子(31及46歲)上前拆貨及查驗，關員隨即上前把他們拘捕，兩人分別報稱文員及自僱人士，46歲男子相信是案中主腦。

初步調查顯示，付款及提貨的男子主要負責毒品的物流和運輸；而駕駛私家車的男子則負責指示前者提貨，他們已被暫控一項「企圖販運危險藥物」罪，會於明日(19日)在屯門裁判法院提堂。

在2023年1月至8月，海關共破獲304宗涉及大麻的案件，較去年同期的96宗上升2.2倍；檢獲大麻的數目以公斤計，今年首8個月至今日檢獲1100公斤，去年同期則檢獲325公斤，升幅約2.4倍。在過去一個月，海關已破獲2宗超過100公斤重的大麻花案件。