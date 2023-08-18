陳曼琪倡設國際法律人才培訓中心　推動女性全面發展　鼓勵生育

新一份施政報告將於10月公布，議員陳曼琪今(18日)遞交建議書，涵蓋6大主題，當中包括設立香港國際法律人才培訓中心，強化香港本地法律人才培養，繼續發揮普通法優勢，以及推動香港女性全面發展，加強支援婦女兒童弱勢，包括鼓勵婦女生育等。

法律人才培訓方面，陳曼琪建議律政司法治建設辦公室轄下設立法律科技發展小組（法律科技），於「科技券」計劃轄下增設專項計劃，支援香港本地中小型律師行加強對司法機構綜合法院案件管理系統(ICMS)等電子科技的使用；全方位推動開設新型法律雙學位課程（院校課程）；建立香港國際法律持續專業培訓平台（在職培訓）；以及深入推進與大灣區交流合作，支援香港本地中小型律師行（香港中小律所）。

至於推動香港女性全面發展方面，建議制定《香港女性全面發展白皮書》綱領；開設「婦女事務專員」一職，保障婦女兒童弱勢社群權益，全面審視現時相關的政策，專責統籌、研究和落實婦女和家庭友善政策，改善婦女政策零散分散在各局各政策的問題；以及優化完善鼓勵生育政策配套設施，向婦女派發「首胎嬰兒利是」，增設3歲以下嬰幼兒照顧開支額外扣稅額，減輕家庭生育養育負擔。

另外，陳亦建議推廣中華傳統文化，推動家庭家教家風建設；發揮香港優勢和特點，吸引海內外人才來港發展及融入國家發展大局；增強經濟發展動能，扶助支援中小企；以及推動醫務衞生改革，推進中醫及西醫結合發展。