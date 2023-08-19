港GDP增長料遜預期　明年陷衰退

長達3年的疫情終於完結，可是中國經濟卻有如染上「長新冠」般一沉不起，原本外界所憧憬的疫後報復式反彈失去了蹤影！中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，內地經濟下滑主要衝擊香港進出口及消費，加上高息環境拖累投資意欲，認為香港經濟今年增長可能只得1%至2%，遠低過港府預測全年增長4%至5%。

李更謂，如果到明年內地房地產等危機未能解決，甚至引發其他更嚴重的問題，隨時拖累香港再陷衰退。

曾準確預測1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯的「華爾街頂尖策略師」羅奇（David Roche）揚言，中國經濟模式已明顯「擱淺」，存在大量漏洞，且「不會再次起飛」。

羅奇接受外媒訪問時表示，中國確實沒有辦法消除壞帳及不良資產，同時無法依賴傳統的增長手段。房地產過去佔中國國內生產總值（GDP）約20%至30%，問題在於內地人口結構變化反映當地沒有足夠年輕人支撐樓市周期。他認為，全球股市根本未計入內地經濟長遠下行及地緣政治風險，未來市場恐怕要面臨一次大調整。

雖然當局強調要強化各類政策協調配合，確保完成全年目標任務，但眼見房地產及地方政府的債務問題遲遲未能解決，外資對於中國今年經濟增長「保5」目標已失去信心。日資券商野村直言，隨着疫情中被壓抑的需求釋放，未來幾個月經濟增長恐面臨更多壓力，料今年無法實現5%左右增長目標的可能性更大，繼而把今年內地經濟增長預測削至4.6%，較之前調低0.5個百分點。至於摩根大通、摩根士丹利及巴克萊等大行同樣相信內地今年經濟難「保5」。