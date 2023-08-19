海洋光譜號抵港旅客外出暢順　惟的哥嫌「車等人」稱不會再來

載有4500名旅客的大型郵輪「海洋光譜號」，今早(19日)約7時抵達啟德郵輪碼頭，當局準備多種接駁交通工具，讓旅客外出觀光購物。東網記者今早7時到場現場，發現已有多部的士等候，7時15分左右，旅客陸續落船，現場設2條分別往尖沙咀及觀塘的巴士路線，並繼續提供免費穿梭巴士前往金鐘、旺角、觀塘等地，不少旅客都選舉乘坐巴士外出，大致滿意交通安排。

此外，有旅客參加本地觀光團，乘坐旅遊巴外出，碼頭沿路設有大型指示牌，指示旅客前往不同方向的路線，現場亦有職員協助乘客上車及作出指示， 文化、體育及旅遊局長楊潤雄亦有到場視察情況，並與碼頭職員及旅客交談，並化身「人肉指示牌」，向旅客指示乘車方向。

不過現場的士卻是「車等人」，有的士司機表示現時碼頭已經有免費接駁巴士、小巴等交通配套，遊客未必會坐的士，等了接近1小時仍然無客，雖然現場派發50元石油氣現金券，但相比等候時間，卻不划算，如早知道現場情況，相信大多的士司機都不會前來接客。旅遊事務署預計，郵輪停泊期間，預計下船高峰時間為上午7時至10時，屆時的士服務會有大量需求。