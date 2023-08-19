簡化機制終止聘用公務員　當局稱非表現欠佳「一次半次」即炒

港府提出強化公務員管理，如有工作表現持續欠佳的公務員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(19日)在電台節目表示，過去5年共16名公務員啟動過現行機制，當中9人已離開政府。她重申有關機制並非針對「一次半次」表現欠佳的公僕，而是針對經過部門和職系培訓、輔導及調職等，表現仍持續欠佳的公務員。她認為不公平或存在偏見的機會很低。

在確保公平公正的原則下，政府將簡化為公眾利益著令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，楊何蓓茵表示，簡化機制對工作表現未達標的公務員是一個信號，當局期望他們會改善表現，若如果能力不足或與工作崗位不適合。當局會嚴肅處理，形容「早日結束」勝過拖延。

精簡流程後，有關人員由原先擁有4次提交申請書的機會，改為在2個主要步驟提交申述書；規定工作表現持續欠佳人員須在指明的期間內改善工作表現至可接受水平的「觀察期」只能於特定情況下延長1次；「觀察期」過後，部門亦毋須再設「獨立委員會」尋求意見。楊何蓓茵認為有信心日後可在半年內完成。

至於對表現良好的公務員派發花紅作為獎勵，楊何蓓茵指，不少公務員崗位涉及執法或提供服務，可謂是「動輒得咎」，政府更傾向鼓勵公務員有擔當和服務社會的心，而非追逐利潤。