日本擬月內排核污水　香港核學會支持禁日本10都縣水產進口

日本計劃於本月開始排放福島核污水，港府便會禁止日方10個都縣的水產品進口。香港核學會主席陸炳林今日(19日)在電視節目上表示，措施已足夠有餘，估計若日方同意成立獨立國際監測機制，最快一至兩個月可投入運作。

香港核學會主席陸炳林指，從未經歷過有由意外產生的核污水排入海洋的情況，目前很難確定對環境生態的實際影響。陸炳林續稱，國際原子能機構在很多情況下以東京電力提供的數據作出評估，任何預測都是透過模型模擬得出結果。須更多數據去確認是否準確反映實際情況，目前下定論尚言之過早。對於港府禁止水產進口的決定，陸炳林表示，相信受嚴重污染的食物進入香港的機會較低，但不能依賴日本政府去確保安全把關，因此香港政府要採取安全把關，限制10個都縣的水產品進口已經足夠。

今年3月曾到福島作技術交流的陸炳林表示，支持中方建議成立第三方的獨立國際監測機制，經過10年後，可能會出現各種問題，要確保污水處理系統可正常運作，需要在國際原子能機構之外增加監察機制，越多人監察就越保障安全。陸炳林估計，機制最快一至兩個月可投入運作，但前提是日本政府同意，並且允許受影響國家派代表到當地抽取海水及魚類樣本作檢測。