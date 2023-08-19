廉政公署首辦招聘體驗日　投考者今可模擬體驗接見嫌疑人過程

廉政公署執行處早前展開招聘計劃，今日(19日)首次舉行「廉署招聘體驗日」，讓有志投考調查主任及助理調查主任職位的人士，加深對廉署的認識，親身體驗反貪工作。廉署指，由於反應熱烈，將於下周日(27日)加開體驗日，預計最終可接待逾1,000名參加者。

廉署招聘體驗日有三大體驗環節，包括在廉署第三代錄影會面室，使用廉署的「三角枱」，親身體驗調查員模擬接見嫌疑人的過程；參與模擬拘捕及搜查行動，親身體驗廉署人員日常的執法工作；及參加者除可即場報名投考廉署職位，更可即場試做入職體能測試。

是次招聘計劃預計招募約60名調查主任及助理調查主任，申請人可同時申請兩個職位。投考者須符合相關學歷及入職條件，並通過廉署安排的測試。為響應最新公務員招聘安排，廉署首次接受4年制大三學生申請調查主任職位，如被選取，須待取得所需學歷資格才會獲聘任。成功獲聘者將負責執行處的反貪執法工作，並獲安排持續在職培訓。其中調查主任月薪介乎53,105至80,370港元；助理調查主任月薪介乎26,815至48,610港元。