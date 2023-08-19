碳排放63%來自發電　黃傑龍希望低碳生活變成風氣和潮流

環境運動委員會剛啟動了為期兩年的「碳中和宣傳運動」，委員會主席黃傑龍希望低碳生活可變成一種風氣和潮流，鼓勵社會大眾一同邁向2050碳中和。根據2021年數字，碳排放63%來自發電、19%來自運輸、8%來自廢物。基於這些數據，「碳中和宣傳運動」以「扭轉習慣，一齊減碳」為口號，以「節約能源」、「綠色出行」及「源頭減廢」三大主題，涵蓋二十多個活動及項目。

黃傑龍坦言：「環保運動過去幾十年都做了不少，是不是多做兩年世界真的會有轉變呢？其實大家都只能盡力做，沒有辦法每個人30多度高溫都不開冷氣，林超英只得一個，但是我們都可以最少做到不要浪費，不要把冷氣開得太冷的同時又要穿外套。」

在節約能源方面，這次宣傳運動的其中一個重點項目，就是推廣年底推出的第四階段強制性能源效益標籤計劃。計劃將擴展涵蓋範圍至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐，以及LED（發光二極管）燈。有了更清楚指引及更廣泛的宣傳，大家便要養成購買前看清楚的習慣，可以慳電又慳氣，又可以慳錢。

而在綠色出行方面，除了鼓勵大家使用公共交通工具，如真要駕駛私家車希望都會改用電動車。除了以短片介紹使用電動車的好處，更推出具備實時充電位搜尋功能的充電易手機應用程式，他相信這個應用程式應該可以大大減低充電這個煩惱。

明年四月推出的都市固體廢物徵費本身就是用立法的方式去減少廢物，配合不斷加強的回收網絡，一系列宣傳項目，鼓勵大眾養成回收習慣，減少製造垃圾，亦減少垃圾處理過程中製造出的碳排放，等於為阻止極端氣候變化作出貢獻。