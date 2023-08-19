政Whats噏：深夜出動　顏汶羽觀察食環捕鼠

要有效滅鼠，就要把握老鼠出沒嘅時間。尋晚(18日)深夜，議員顏汶羽去到觀塘瑞和街街市一帶，觀察食環署夜間防治鼠患流動隊嘅「突擊」行動，放置大量老鼠籠，冀將鼠輩「一網打盡」。雖然未知尋晚行動嘅成績，但顏汶羽得悉流動隊嘅往績，話以60個老鼠籠計，每晚大約捉到兩、三隻老鼠，最叻一晚捉到六隻！

每10個老鼠籠當中，頂多得一個籠捉到老鼠，顏汶羽話呢種捕鼠效率，恐怕會被老鼠驚人嘅繁殖力所抵銷，所以佢建議當局要諗一諗，有無其他更有效率嘅治鼠手段。儘管市面有酒精捕鼠器、T型鼠餌盒等先進治鼠工具，但顏汶羽話喺使用上，未必適合瑞和街嘅戶外環境。佢話用老鼠籠的確係好傳統嘅捕鼠方法，而據佢尋晚嘅觀察，滅鼠隊以燒鴨為餌，又喺老鼠籠附近噴灑乳酪味嘅水，做法較過往只係用番薯做餌，算係有進步㗎啦。

講到滅鼠方法，早前社會上有禁用老鼠膠嘅呼籲。顏汶羽話明白有關主張係基於人道理由，之不過要有效撲滅鼠患，就要視乎唔同嘅場合而採用唔同嘅工具。畢竟對付老鼠唔可以靠單一手段，而係必需多管齊下。