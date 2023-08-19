逾30%小學生現抑鬱　學者指自由遊戲有助精神健康

適當地遊戲能刺激兒童大腦發展，甚至有助精神健康。有組織今日(19日)公布一份調查結果，顯示有近60%受訪小學生心理壓力偏高，更有逾30%學童出現抑鬱症狀，情況令人憂慮。有學者認為，學童自由遊戲時間愈多，其正面情緒亦成正比提升，同時有助紓緩子女負面情緒，部分電子遊戲亦有助兒童精神健康，呼籲家長正視，以加強學童心理韌性及快樂程度。

荃灣青年商會今日舉行兒童精神健康講座，吸引來自不同界別的代表前來參與。其中，香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授巫潔嫻表示，學童出現心理壓力，甚至抑鬱症狀，與是否有足夠的自由遊戲時間有密切關係，她強調遊戲的時間愈多、自由度愈高，學生出現積極情緒的情況便愈多，盼家長能關注小朋友的自由遊戲時間。

對於兒童精神健康方面，香港救助兒童會精神健康及社交心理支援臨床技術顧問阮國騫則強調「預防永遠勝於治療」，認為自由遊戲如球類活動或棋類活動等，均可紓緩小朋友負面情緒，使其身心健康，他又舉例指如《Minecraft》等的部分電子遊戲，亦可啟發小朋友創意，對其精神健康有莫大幫助。