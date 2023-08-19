政Whats噏：參觀內地發電設施　議員批港府閉門造車

如何以環保手段取得能源，係當今社會一大課題。議員陸頌雄、梁子穎日前北上參觀先進嘅發電設施，見識到人家做到低排放之餘，又將廢棄物充分回收同利用。佢哋認為，香港並無引入競爭開拓新能源市場，希望負責能源事務嘅港府部門同官員解放思想，多啲向內地取經，唔好閉門造車咁話。

陸頌雄同梁子穎所參觀嘅發電廠位於汕尾，屬廣東省第一個百萬千瓦級超臨界燃煤電廠。儘管高排放高污染，係一般人對燃煤發電嘅印象，陸頌雄話呢間發電廠採用嘅多線程碳捕集技術，煤炭燃燒後產生嘅廢棄物同二氧化碳會充分回收同利用，如經過處理嘅污泥可燃燒用作發電，或製成不同嘅材料，梁子穎話最特別係利用二氧化碳進行螺旋藻培植，其他發電副產品就包括雞蛋、健康產品、白酒等。可以話真正做到轉廢為能、轉廢為用，同時又達到低排放、低浪費、低污染嘅環保要求。

其後佢哋就聽取發電廠代表介紹，海上風力發電嘅最新發展。話說依家現在海上風力發電技術已趨成熟，零排放之餘，發電成本亦大幅降低，梁子穎話如果喺香港境外嘅海面興建風電場，相信可降低目前香港嘅電費，亦有助達到2030年嘅減碳目標。佢以世界最大嘅海上風電場Hornsea 2號為例，指有關項目所產生嘅電力可以為大約130萬戶家庭供電，呢個規模相當於向曼徹斯特等嘅英國大都市提供足電力。如果再配合新技術，海上風電場更可以製造「綠氫」，對未來嘅新能源汽車提供穩定嘅氫能供應同發展潛力。

曾參觀龍鼓灘天然氣發電廠、以及大亞灣核電廠嘅梁子穎話，今時今日，香港政府仲係閉門造車，只靠兩間電力公司提供嘅資料，長久以來處於被動狀態，既無向內地取經和同學習，亦未有為香港市民提供更便宜嘅電力市場，更遑論引入競爭、開拓新能源市場，冀處理能源嘅政府部門同官員解放思想，落實破除利益固化藩籬，做大個餅做大個市場，人人受惠先係香港嘅理想出路。佢話會同陸頌雄合作，攜手推動香港風力發電同綠氫能源發展，以構建綠色生活。