街坊講口齒　買電器可先貨後付

自柔電器公司是大坑西新邨的「新丁」，和邨內其他老店對比，電器舖只開了約6年。不過，老闆余先生表示，當初開店也沒太大想法，見到大坑西新邨有舖位便申請，在這裏開店後，也漸漸喜歡這裏的人情味，偶然見到街坊也會打招呼，閒談聊天。

談到大坑西新邨的街坊情，余生指飲完茶，街坊會過來寒暄幾句；有時也會讓街坊寄放物件在店內；或是叫街坊先搬貨上樓，之後再回店付款，「呢度老區啲人比較有口齒」，做生意也可以基於信任。

余生提到，電器舖約8至9成客人均是區內熟客，若搬離該區，相信生意會有極大影響，「其實經濟環境咁差，搵到咁遠好難維生。」而大坑西新邨獨有的人情味也會流失，「出面啲新屋苑而今唔會有。」

電器舖連同其他6間店舖一同向平民屋宇提交請求信，希望可獲免租期；寬限搬遷時間至明年3月；提供搬遷津貼；重建完成後可享優先租用權及租約期滿後毋須還原單位。

平民屋宇則回覆稱，鑑於大坑西新邨重建計劃過去數年正在規劃當中，平民屋宇與商舖租戶簽署現有租約時已加入新條款，若於租約期內因屋邨拆卸重建而收回商業單位，平民屋宇將有3至6個月提前通知，以便商舖租戶安排。