公院年輕專科醫生流失嚴峻　首批海外「人才」醫生料下月抵港

面對近年醫護流失率嚴重，醫管局早前走到海外「搶人才」填補空缺。衞生官員今日(20日)在電台節目表示，醫管局早前到分別到英國和澳洲進行招募工作，合共為過百人面試，料首批醫生將於下月到港就業，另外透過大灣區醫療人才交流計劃，亦成功招募10名醫生及70個護士，加入前線工作。

他講到本港醫療體制面對的困難，指出公營醫療服務承擔起接近9成的病人，但有超過一半的醫生於私營醫療體系服務，而公立醫院醫生轉向私人執業的氣氛愈來愈濃，當中以30至39歲完成考取專科醫生資格的群組流失率最高。另外，香港大學深圳醫院有助將本港的醫療制度帶進內地，又指，內地人口比本港多，可以提供更多臨床病例的數據供香港醫生實習及參考，於跨境醫療等方面，與內地有很多合作空間。

對於兩地建立恒常器官移植互助機制，他稱需要做更多解說工作，強調有關機制對本港病人只有「着數」、無「蝕底」。就社會有聲音取消往來中港兩地的「黑碼」規定，他表示，兩地人民往來頻繁，港人希望簡化是無可厚非，但有關政策涉及國家，認為要尊重決定。