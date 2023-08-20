煥然懿居第三座引入新公契　助釐清大廈維修權責

近月屢次發生因高齡大廈失修，導致石屎剝落的事故，嚴重威脅市民的生命及財產，令大廈管理維修問題備受市民關注。然而，過去有不少涉及住宅單位的失修個案，因單位內的牆壁或地台滲水，引致大廈的混凝土結構損毀，惟業主和法團往往未能釐清維修責任誰屬，引致爭拗，令維修問題一再拖延。就此市區重建局行政總監韋志成今日(20日)在網誌表示，為釐清樓宇「公用部分」和「私人部分」的維修權責，局方已從大廈公契層面作出詳細檢視，並在地政總署批准下，應用在旗下發展項目「煥然懿居第三座」，作為本港首個應用新式公契的住宅項目。

韋指，「優化版」是為樓宇內不同部分的維修保養權責，制定更清晰條文。當中針對令不少舊樓業主最懊惱的單位滲水問題，就賦予了公契經理人進入單位調查和偵測滲水的權力及責任，對懷疑單位滲水導致任何「公用部分」受損，可委聘獨立第三方專業人士，更可要求進入懷疑滲水單位進行檢驗及測試，以尋找滲水源頭；及後可再根據檢驗結果和公契界定的權責，由管理公司或源頭滲水單位的業主進行所需的修葺工程，避免因滲水問題未獲處理以致問題惡化，提升處理滲水問題的效率。

韋又舉例指，新公契亦將列明單位內所有結構部分以及單位內的鋼筋混凝土樓板，均屬於「公用部分」；至於非結構部分、牆壁批盪、飾面以及單位內的防水層，則屬於「私人部分」。當單位內的設施需要進行維修時，業主和法團可依據公契條款，盡早釐清維修責任誰屬。而市建局將總結相關公契的執行經驗，與政府部門分享並考慮在需要時為大廈公契指引作修訂，並讓「優化版」公契能夠推廣至其他私人新建樓宇應用。

另一方面，市建局亦從大廈內部着手，審視一般住宅單位最常見出現破損的地方，探討如何從優化設計加強耐用度；比如廚房、浴室和排水系統是最常接觸到水的位置，住戶日久使用可能引致設施損耗，令水份滲入至混凝土內部，導致鋼筋生銹，嚴重的會影響大廈的整體結構。故此，該局團隊特別針對這些地方的防水措施，從設計層面考慮，並制訂優化方案。