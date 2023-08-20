消防理大合辦應急準備課程　提升學生應對危急事故信心

消防處近年於各大專院校推廣應急準備教育，以大專生為起點，將相關信息帶到社區，近日更與香港理工大學護理學院合辦緊急護理及應急準備課程。消防處指「敢，就救到人」，希望提升學生應對危急或突發事故的信心，為香港社會建立更大、更有效的安全網，又形容這次與理大合作別具意義，會吸取這次的寶貴經驗，繼續積極探討與其他院校合作，期望將部門的應急準備課程恒常化或列為選修科目，進一步提升大專生的應急準備能力。

「意外每一刻都可發生，我不想做旁觀者，只是站着、不懂如何幫助別人」，本着這個想法，理大學生陳詠晴選修相關課程，冀學習拯救別人性命的方法。她與40多名同學早前到將軍澳消防及救護學院接受6小時「特訓」，由經驗豐富的教官擔任導師，向他們傳授各種救人自救技巧，包括心肺復甦法、使用自動心臟除顫器，也學習包紮、骾塞處理方法等。陳其實已考獲急救證書，卻自言沒膽量上前協助暈倒的人，這天獲教官從旁指導、講解背後原理，使她信心大增，相信將來自己敢於出手救人。

課程導師之一、消防處高級消防隊長（社區訓練）李君誠指，他們會指導學生操作滅火筒及喉轆系統，以增強學生在危急情況使用這些工具的信心。而在講解逃生知識時，導師則加入互動元素，帶領學生討論採取不同行動的利弊。 另一位導師、消防處救護主任（社區訓練）袁嘉豪形容，課程理論與實踐並重，透過大量生活化例子，加深學生的理解和加強他們運用救人技巧的能力，讓他們能在需要時主動支援救援人員。