當局指本港機場客運量恢復65%　須全速輸入勞工填補航空業人手

本港航空業逐步復甦。財金官員今日(20日)在網誌表示，航班航點不斷恢復、乘客數目持續增加。目前，香港國際機場共有約110家航空公司營運來往全球165個目的地的航班，約恢復到疫情前的75%；每日客運量和航班升降量，亦已分別恢復至疫情前的65%和70%。機管局預計，本港機場的客運量於今年底恢復至疫情前約8成，並於明年全面恢復，復甦進展符合預期。

他又提到，現時最重要是盡快填補航空業的人手缺口，以支持運力全面恢復。在培訓和招聘本地人員的同時，須全速輸入勞工，早前提出的運輸業輸入勞工計劃中，航空業的第一輪申請已有28家公司的申請獲批，合共2,800多個名額，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等共10個工種，預計最早可在今年10月抵港。

同時，機場及周邊的多項發展正全速進行，包括三跑系統、大型綜合設施、酒店、商廈、物流中心、交通基建連接等，正在相繼落成。當中機場三跑系統將於明年底竣工，屆時機場可處理的客運量提升約50%，每年能接待1.2億人次。機場的「海天中轉大樓」將於短期內啟用，日後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續，便利旅客在計劃行程時選擇使用香港機場。此外，會進一步擴展香港國際機場在內地城市的候機網絡，有關網點將由現時19個增加至30個。