施政惹民怨置業難令港人無希望　讀書孭巨債唔知點還

政府就新一份施政報告今日（20日）舉行首場地區諮詢會，逾百名市民參加，變成「怨念」發洩大會。市民黃小姐指港人無希望是因為置業難，沒有組織家庭的希望，雖然政府有推行青年宿舍，但措施推行逾10年，到現時才有眉目，問到政府可否將入住門檻提升到35歲，又建議優化「白居易」，令青年人見到階梯性的置業希望。

政府早前展開打擊衞生黑點行動，灣仔區議會前副主席周潔冰小姐指雖然黑點有清潔，但清潔後又有新的黑點，要求政府加強執法，免得產生新的黑點。對於學債方面，劉先生指有現時不少青年要先讀副學士，單是2年副學士，2年學士學貸高達33萬港元，而學資處1年更加咗5次息，自己作為學貸申請人，形容「自己都唔知點算好」，建議當局加入免稅額等，協助學生處理學債。

市民黃小姐指香港人口老化嚴重，但託兒名額平均40個爭一個位，而香港6個地區都無法滿足長者安老需求，令婦女難以釋放勞動力，而青年想生都不敢生，關注政府在託兒和長者照顧安排。多名市民提及生育率低的問題，一名有4歲女兒的媽媽指不少年輕夫婦遇到生育困難，因為本港男女較遲婚，受孕率較低，建議政府考慮就女性冷藏卵子提供稅務寬減，家計會鼓勵生育等；亦有父親提到，希望政府增加子女的免稅額。

外界批評政府推動智慧城市太慢，有市民指深水埗違泊嚴重，而停車場不足，令交通擠塞，要求政府加快智能停車場建設，稱香港智能停車場比內地落後，要求政府參考內地。她指通關後市民湧上內地是因為香港欠缺吸引力，要求政府正視問題。市民吳先生指3年疫情下，經濟出現大量問題，政府當時推出百分百擔保，而在10月申請者開始要還款，但現時香港經濟正在復甦，香港食肆晚上8點關門，商場冷清，氣氛未如想像中好，認為情況令人憂慮，擔心屆時中小企未能還款，建議政府了解申請人還款能力。在房屋方面，北區分區委員會委員曾卓兒，批滲水辦幫不到市民，建議當局加強罰則處理滲水問題，加強滲水辦職能。