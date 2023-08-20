78%受訪青年曾使用生成式AI　機構促港府制訂指引規範

有機構早前進行有關「生成式AI時代下的就業與挑戰」研究，並於今日(20日)公布報告，結果顯示，在受訪的558名本港青年中，多達78.6%有使用過生成式AI，而表示從未使用過的佔21.3%；在有使用過的受訪者中，認為提升效率(73.1%)和有助搜尋資料(42.8%)為主要好處。研究顯示，多達81.5%受訪者認為「在職場上與人工智能共存共事是大勢所趨」、78.3%則同意「生成式AI的應用是不可逆轉的趨勢」。該機構為，生成式AI的應用是大趨勢，港府將成立應對專門委員會，建議專門委員會的探討範疇，應包括凝聚業界共識，促成制訂相關指引。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」於今年6月21日至7月10日期間，以網上問卷調查方式，訪問了558名15至34歲青協會員，另訪問18名青年個案及7位專家和學者。研究發現，受訪青年並不太擔心生成式AI會取代自己，平均分為4.87（0至10分，0為完全不擔心），14%受訪者更認為增加個人就業機會。而對於生成式AI的出現，受訪青年的態度傾向擁抱，平均分有6.58。受訪青年亦認為生成式AI廣泛應用會為社會帶來一些風險，包括虛假信息(67.7%)、知識產權(43.9%)、數據安全(40.0%)、私隱保障(38.7%)，以及道德倫理(30.8%)等問題。另65.6%受訪者贊成政府需要監管生成式AI。

青年創研庫經濟就業組召集人劉漢耀引述研究指，生成式AI的應用是大趨勢，特區政府將成立應對專門委員會，建議專門委員會的探討範疇，應包括凝聚業界共識，促成制訂相關指引，並讓公眾了解技術的風險與責任，以及監督生成式AI的規範化發展。 該組成員梁偉基表示，港府同時亦可鼓勵AI應用普及化，善用AI聊天機械人提供個性化服務與資訊特點，可在不同公共設施設立試點，以創新方式推動生成式AI的應用，讓市民大眾了解科技帶來的便利和好處。成員徐嘉豪及何穎琨則表示，為進一步支援中小企應用科技，加快數碼轉型，他們建議在本港現行「科技券」的資助計劃下，推出「人工智能券」，進一步支援中小企應用科技及加快數碼轉型。