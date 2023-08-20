研究指基層長者嚴重孤獨　團體促設社區保母

關注基層組織發現，基層長者在缺乏子女社區支援下，普遍感到極度孤獨，尤其早前於新冠疫情期間，亦因為不懂使用智能電話而難與親友聯繫，令長者的情緒狀況欠佳。團體促請港府善用社區資源，聘用婦女及社區人士，定期關懷及支援有需要的長者。

香港社區組織協會、香港老人權益聯盟與香港中文大學社會工作學系今日(20日)表示，於去年7月至今年1月與162位基層長者戶訪談，發現受訪者孤獨量表得分高達9.2分，屬於嚴重程度的孤獨感，部分更有情緒困擾。團體指受訪長者焦慮狀況更比普通居港人士高一半以上。

研究又發現，基層長者缺乏子女支援，逾70%指子女沒有或很少日常照顧自己；僅15.1%表示與子女經常聯絡；多達35%受訪者更表示子女沒有情感支援自己。另外，調查指逾90%長者戶在使用智能電話時感到困難，而數碼隔閡愈嚴重的長者戶，其情緒狀況(包括抑鬱、焦慮、壓力)越差，並愈感到孤獨。

團體指出，長者中心及其他社署資助服務單位均只維持有限度服務，令長者失去固有聚腳點，情況有機會阻礙他們在有需要時得到支援；而由於欠缺子女支援，且在難以適應使用智能電話聯繫親友的情況下，基層獨居及雙老長者最後往往只能依靠自己，倍感孤單及無助。

團體遂建議當局，應該於各區設立「長者社區保母」，由政府出資聘用鄰舍中經過合適訓練且有照顧經驗之婦女或社區人士，定期關懷及支援有需要的長者，此舉亦能有助釋放社區勞動力。他們又指，眾多長者於疫下已擁有智能手機，當務之急是提供培訓及長期支援予長者戶，促於長者中心增聘恒常數碼大使，提供個人化指導，讓長者感受適切的支援。