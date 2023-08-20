35周年復刻主題輕鐵亮相　明起行走610線往來屯門碼頭至元朗

適逢輕鐵即將滿35周年，港鐵今（20日）宣布推出慶祝活動，其中一部以復刻主題作設計的輕鐵率先於屯門輕鐵車廠及兆康站亮相，並於明日起主力行走輕鐵通車以來「元祖級」路線之一的610線，由屯門碼頭往來元朗。而另一部復刻主題輕鐵下月亦將投入服務，同月輕鐵車廠亦會開放市民參觀。

「重出江湖」的復刻主題輕鐵，車身重新展現橙、白色經典顏色組合，配以橙色座椅，而車廂內亦彷如時光停流，展出不同時代的輕鐵歷史相片、趣味小知識，以及收集來自輕鐵員工及區內市民的感人故事，讓乘客細味輕鐵及社區多年變遷。該輕鐵今駛往兆康站時，吸引逾百名鐵路迷親身到場打卡。有鐵路迷甚至帶同輕鐵模型前來參觀，指以往只能透過相片看到第一期輕鐵的樣貌，現在可以親身乘坐，感到興奮。有市民亦帶同兒子，專程由九龍前來參觀，希望藉此機會讓孩子感受自己小時候乘坐的輕鐵設計。

除了復刻主題輕鐵，輕鐵車廠下月17日將開放予市民參觀日，讓入場人士更了解車廠運作及加深對輕鐵服務的認識，而開放日焦點之一更是首度同場展出歷代輕鐵，有興趣市民切勿錯過。參觀日開放時間將分為6個特定時段並設人數限制，市民可於9月5日上午12時起，透過港鐵手機APP等方式預先報名，名額有限，先到先得。

輕鐵自1988年9月起通車，最初服務屯門及元朗區，後來更延至天水圍區，目前每日接載逾40萬人次乘客。為滿足區內居民需要，港鐵指一直投放資源提升服務，包括購置新輕鐵擴充車隊，開展多個擴建車站月台工程等。其中，全新早上特別路線506P線將於下月1日開學日起投入服務，乘客可毋須轉車便可由屯門碼頭一帶前往龍門站、屯門站、杯渡站、景峰站及兆康站。