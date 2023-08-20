機場連破兩毒案拘3人　體內藏毒太早排出露破綻　大麻花扮泰特產

海關昨日(19日)在赤鱲角香港國際機場偵破2宗販毒案，檢獲約1.3公斤懷疑可卡因，以及16.5公斤懷疑大麻花，估計總值約500萬港元。

昨日凌晨時分，海關機場科人員為一名由塞拉利昂共和國自由城，經加納阿克拉及卡塔爾多哈來港的34歲外籍女子清關時，發現她身上藏有懷疑早前從體內排出的懷疑可卡因，隨即將其拘捕及帶往醫院檢查，而在抵院途中，該名女子再在洗手間排出更多懷疑可卡因。

海關毒品調查科跟進調查，得悉涉事女子使用非常迂迴的路線來港，包括途經多個非洲國家，企圖增加海關偵查難度，惟路線距離或超出她的預算，導致部分毒品在抵港前已被排出。另外，該名女子報稱來港旅遊，但她對本地旅遊景點一竅不通，攜帶的金錢亦不足以負擔來港的消費，均引起關員懷疑。截至今日(20日)下午3時，被捕女子已從體內排出88粒懷疑可卡因，估計總值約100萬元。她將會控以一項「販運危險藥物」罪，案件明天(21日)於西九龍法院提堂。據了解，被捕女子懷疑收取5位數字報酬參與販毒。

另外，關員根據風險管理，昨日在機場揀選2名由泰國曼谷飛抵本港的男女旅客進行清關，期間x光影像顯示2人的寄艙行李均有異常，關員打開他們的行李檢查，發現箱內均藏有經真空包裝、偽裝成泰國特產的懷疑大麻花，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕2人，將他們帶走扣查。

被捕一男一女(30歲及27歲)分別報稱廚師及自由工作者，調查顯示，2人乘坐同一航班，由本港飛往泰國曼谷，再從當地折返，並報稱無收取任何報酬，純粹替朋友帶特產返港。海關會繼續追查案件，不排除有更多人被捕。連同此案，自本港於今年2月全面通關以來，海關一共偵破36宗涉及空運旅客的毒品案件，累計拘捕40人，檢獲近89公斤、總值約6,800萬港元的毒品。