政Whats噏：搞夜市經濟　李鎮強話政府要做配套

香港同內地恢復通關半年，但旅客人數未回復至疫情前水平，本地嘅消費力都仲係較為疲弱，政府就話要搞夜市提振經濟，保持復甦動力。一直倡議要搞夜市經濟嘅議員李鎮強就話，夜市一定要有規劃、有主題，仲要有完整配套啦！

李鎮強出席另一議員鄧家彪（Bill）嘅網上節目，Bill話雖然政府表明要搞夜市經濟，但坊間都有好多意見認為未必可行，好似依家香港中老年人係主要消費群，佢哋嘅生活作息唔啱夜市經濟；內地搞呢啲夜市、地攤經濟係因為要創造就業，不過香港依家近乎全民就業，唔通要人夜媽媽開工？而好多人都已經習慣全方位過關北上生活消費；綜合以上種種原因，Bill就問李鎮強依家搞夜市經濟會唔會吃力不討好，最後搞完冇人來。

李鎮強話夜市要令幾千萬遊客成為經濟原動力，呢樣嘢就一定要政府介入做配套，因為唔單止要比地方，喺好多方面，好似夜市主題、建築物外觀、燈光、綠化、兒童設施等一系列配套都要政府去做，令遊客同本地人都可以一家大細、扶老攜幼咁到夜市消費。

咁夜市應該喺邊度搞呢？李鎮強就話目前最有條件嘅地方有幾個，分別係西九文化區、海濱，作為立法會議員嘅佢都推薦立法會對出嘅空地，Bill聽完就問九龍東有咩地方適合，李話郵輪碼頭可能合適，但要諗方法點樣令交通更便利，好似以浮橋的形式，令市民可以從觀塘海濱長廊行過去，都可以用駁船形式。

李認為以前香港被視為不夜城，但今時今日到9點左右已經「水盡鵝飛」，旅客到港都冇動力過夜消費。佢又話，其實夜市最緊要係有打卡點，而銅鑼灣海濱有火龍嘅飾物，吸引咗唔少遊客打卡，可惜冇將呢件事轉化成經濟動力，佢又舉例之前周杰倫、林俊傑來香港舉辦演唱會，到場嘅人一人買一枝水，經濟效果都已經唔少，所以搞夜市有唔同形式，一定都要平衡民居、燈光、衞生同氣味等問題咁話。