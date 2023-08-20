屯門站巴士總站二氧化氮濃度高　空氣差礙健康

健康空氣行動和街坊帶路於今日(20日)舉辦了「屯門空氣導賞團」，帶領參加者到屯門區街坊常去的6個地點，了解街坊在社區中的生活軌迹，同時利用空氣監察儀器觀察空氣污染水平變化，了解社區活動與空氣質素的關係。結果顯示，屯門站巴士總站、屯門市中心巴士總站及新墟街市，二氧化氮濃度相對較高。在懸浮粒子濃度方面，后角天后廟的濃度相對較高。

導賞團今日去了區內6個地點，包括屯門站巴士總站、新墟街市、屯門市中心巴士總站、屯門公園、后角天后廟外，以及愛定商場空中運動場，觀察空氣污染水平變化。今日短期空氣質素監察中，以屯門站巴士總站、屯門市中心巴士總站及新墟街市的二氧化氮濃度相對高，其中屯門站巴士總站更錄得超過150微克/立方米。二氧化氮主要來自汽車排放，由於屯門站及屯門市中心的有蓋巴士總站屬於半封閉式，在通風不足下，巴士排放的二氧化氮容易積聚在內，使空氣質素惡化。懸浮粒子濃度方面，后角天后廟的濃度相對較高。廟宇焚香及線香燃燒時散發出的蜱煙容易產生大量懸浮粒子，造成空氣污染。

據香港大學公共衞生學院達理指數推算，空氣污染每年令3,500名港人提早死亡。而屯門區佔地87.54平方公里，但只有一個位於屯門公共圖書館天台的空氣監測站，監測站數量不足，難以準確反映社區不同角落的空氣質素，沒有足夠數據找出社區污染黑點及成因，令市民容易遭受空氣污染的危害。為讓市民獲取更準確的空氣質素資訊，健康空氣行動與香港科技大學合作推出「校園新氣象」項目，於屯門區及深水埗區的8間小學配備專業的室內和室外空氣質素監測儀器，讓它們成為社區空氣監測站，為市民提供全面的空氣數據和報告。