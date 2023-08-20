疑不妥巴士滿客「飛站」　女子肉身擋車惹議

每逢周末均有不少港人會選擇北上「吃喝玩樂」。有網民今日(20日)就在社交平台分享影片，目擊一名黑裙女子疑不滿九巴滿座未能上車，竟步出馬路欲以肉身阻擋巴士前進。惟該名女士的行為不但阻礙乘客的行程外，更惹來在巴士站候車的市民責備，而網民亦在貼文上直言：「為左搭巴士可以去到幾盡？」

事發地點位於新田運輸交匯處的巴士站，涉事巴士路線為前往落馬洲站的九巴B1線。據網傳片段可見，巴士上已站滿乘客，打算不停車直接「飛站」，惟該名黑裙女子疑不滿巴士沒有停車上客，直接走出馬路舉起雙手，「大字型」站在路上阻擋車輛前進，期間另有一名中年婦站到巴士前用手機拍下涉事巴士的車牌及車長的外貌。不少候車市民對女子的行為大感不滿，不斷出言責備。

有關影片亦引起網民熱議，有人批評，「企到爆哂仲想上(車)」、「妳阻得嚟下一班都到左」、「可以搭下一班」、「你截到車唔代表你會上到車㗎」、「人臂擋車」。另外，亦有人表示片中的巴士路線經常客滿，中途或較尾的車站候車市民都較難有位上車，「呢個位上唔到車，巴士公司應該開特別班疏導」、「因為星期六真係好多人等...我都試過喺皇巴站對出等B1等咗7、8部(巴士)都上唔到，唔係因為冇位，而係啲人唔願行入去車廂入面」。