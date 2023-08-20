新界南打擊酒駕藥駕　23男被捕發47張告票

新界南總區執法部門於上周五(18日)晚上至今日(20日)凌晨，在區內進行代號「田狩」的反酒駕、藥駕及反罪惡聯合行動。人員除了在區內不同的酒吧和食肆派發傳單向市民宣傳切勿酒後駕駛和藥後駕駛外，更於各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊酒後和藥後駕駛。

行動中，13名本地及1名印度裔男司機(25至73歲)，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「沒有提供呼氣樣本」被捕。另外，人員亦拘捕6名本地男子及3名分別印度、巴基斯坦與尼泊爾裔男子，年齡介乎25至46歲，他們分別涉嫌「無第三者保險而使用汽車」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛時無有效駕駛執照」、「允許沒有持有有效駕駛執照的人駕駛汽車」、「在沒有第三者風險投保的情況下允許他人使用汽車」、「通緝人士」及「欠交法庭罰款」。

人員於行動中合共向1,552名司機進行酒精呼氣測試，並截查了600名人士，搜查了97輛汽車，對違例司機發出了47張定額罰款告票並扣查了3部懷疑非法改裝車輛。