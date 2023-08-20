美食博覽人流如鯽　市民消費較往年「謹慎」

疫情後首允即場進食的美食博覽迎來第4天，場內繼續人頭湧湧，尤其售賣熟食的攤檔。多個商戶表示，入場人流較往年大增，但市民集中於「掃街、醫肚」，購買產品回家的人則不太多，消費時較「謹慎」，打算最後一天推限時優惠吸客。

美食博覽一連5日(17至21日)於灣仔會展舉行，惟活動日數已過一半，東網記者昨晚(19日)、今日(20日)均到會場視察，兩日均人流如鯽，各攤檔店員都大聲叫賣，介紹最新商品及優惠，亦提供試食、試飲產品，吸引入場人士駐足。不過，連日來最多人排隊的為售賣熟食的攤檔，有海味店以45元售賣含鮑魚、花膠的佛跳牆，成功令店外排長龍；一眾小食檔附近均逼滿男女老幼「開餐」。

尊貴美食區商戶「DIVERXU」市場部經理汪琬翎表示，美食博覽會首兩天(17、18日)的人流受到天雨因素而較少，而入場的人多數只看看價錢便離開，沒太多購物的意欲，昨今兩日(19、20日)多了逛展的人，多了人購買即切黑毛豬等小食享用，稱重開場內飲食的效果幾好，但坦言包裝食品的銷情則較平淡，「多數要係望望下」，市民亦集中選購中價貨品為多，於有額外優惠下亦不會多買一兩件貨品，至今銷情與去年「打和」，符合預期，期望明天(20日)最後一日會有更多市民入場掃貨。

售賣日本米的美利米業業務經理朱麗儀亦說，今年人流於開放場內飲食下較前一兩年多，「好熱鬧」，市民集中售賣熟食的店舖，而其試食日本米飯亦能招徠路人品嘗，部分即付錢買米。她提到，對於今年銷情感到滿意，但留意到市民「比較緊慎消費」，打算明天推出限時套餐優惠，並提供免費送貨服務，方便「執平貨」的人。