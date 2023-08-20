政Whats噏：建造業人手短缺　江玉歡話要搞清楚點解新人唔入行

政府近年提出多個大型基建，加上建造業界各層級人員都出現嚴重人手不足同青黃不接嘅問題，議員江玉歡（Doreen）就話問題絕對唔係單靠輸入外勞就可以解決啦！

Doreen認為問題唔只係唔夠人咁簡單，佢話行業依家低至地盤工人、地盤管工主任，到有經驗嘅工程師等職位，就算出高薪都冇人應徵，再加上政府又高薪挖角，導致拉高薪金、增加成本，最終只會「羊毛出自羊身上」。佢都分析冇新人入行嘅原因，係因為職安建條例雖然修改咗，罰則大幅增加，但係大環境同配套未有配合改善，結果新人唔敢入行，地盤要更多人手看管，意外就反而頻生。

面對上述種種問題，Doreen話絕對唔係輸入外勞就可以解決，佢引用新加坡嘅例子，話人哋開展咗長遠嘅建造業同地產業嘅改造計劃，將成個業界中底層各個行業嘅飯碗變好變大；而世界上好多國家已經由「起得到」嘅目標變成「起得便宜」、「起得科學」。Doreen話建造業要科技化同埋協助勞動階層進階，令大家可以搵更多錢咁話。

Doreen覺得香港嘅基層其實要求唔高，睇吓生活質素有冇上升、前景明唔明朗、手上飯碗係咪愈來愈好等等，但係依家好似落唔到問題實處。